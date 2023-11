L’Angora turc est un chat qui fait partie de la catégorie des chats foreign, à l’identique de l’abyssin ou du bleu russe. Véritable race de chat très ancienne, l’Angora turc est tout simplement à l’origine de l’intégralité des races à poils longs (persan) et mi-longs (norvégien, maine coon, etc.) visibles en Europe et en Amérique. De taille moyenne, ce chat est encore méconnu, même s’il a de grandes qualités esthétiques et de caractère. Ce chat adopte la souplesse et l’élégance dans ses mouvements. Son pelage plumeux est très léger et a tendance à flotter.

Les origines du chat Angora turc

Comme son nom l’indique, le chat Angora turc vient de Turquie, plus précisément, de la ville d’Angora (soit l’Ankara antique). Au cours du XVIIe siècle, l’Italien Pietro della Valle et le Français Nicolas de Peiresc ramenèrent en Europe un nombre assez important de cette race de chats. Les chats ainsi importés rencontrèrent un très grand succès, car ce sont la première race à poil long que les Européens eurent la joie de découvrir. En ce temps, les félins domestiques arboraient un poil court ou mi-long. Entre-temps, le gouvernement turc interdisait l’exportation et on dut patienter jusqu’en 1959 pour avoir un couple de chats qui était donné à des Américains, Mr et Mme Grant. Ces chats s’appelaient Yildiz (Étoile) et Yildizcik (Petite Étoile), et ils donnèrent naissance aux Angoras turcs modernes.

Les caractéristiques du chat Angora turc

Le chat Angora turc possède une corpulence à la fois athlétique et gracieuse. C’est un chat de taille moyenne, svelte, fine et raffinée, et qui est fluide dans ses mouvements. Sa tête a un sommet plat et est assez petite, en comparaison à son corps. De forme arrondie, la tête propose un nez, ni long ni court, caractérisé par une légère courbure. Ses oreilles fièrement placées haut sur la tête sont grandes. Ses yeux sont grands et en amande, pour être de couleur ambrée ou verte. Le corps est fin et a de proportions allongées. Ses pattes sont longues et fines si les postérieures sont plus longues que les antérieures. La queue est assez longue par rapport au corps. Sa robe adopte un poil mi-long et est plus longue sur quelques parties du corps comme la collerette, la culotte, la poitrine et le ventre. Son poids se situe entre 2,5 à 5 kg environ. Ce chat peut avoir plusieurs couleurs comme le lilas, la cannelle, le chocolat, le faon, le sépia, le mink et autres si la couleur blanche a toujours été la couleur emblématique de la race. Généralement, ce sont les Angoras turcs blancs aux yeux bleus qui sont les plus appréciés, même dans les expositions félines. Son espérance de vie tourne autour de 15 ans.

Le caractère du chat Angora turc

Le chat Angora turc est un véritable et authentique félin. Il accepte volontiers la compagnie de l’homme même s’il garde un grand tempérament et détient un sens élevé de la liberté et de l’indépendance. Il le démontre par le fait de savoir se débrouiller tout seul, dans presque toutes les circonstances. C’est un chat joyeux, vif, joueur et sociable. Il a un petit caractère qui requiert une éducation très ferme. Comme qualités, c’est un chat affectueux, curieux, intelligent, sportif et excellent chasseur. Ainsi, il adore se cacher dans les moindres coins du foyer, se percher sur des meubles élevés pour surveiller les activités de la maison. Il est capable d’observer ce que fait son maître, le fixer dans les yeux pour avoir ce qu’il veut, en attirant son attention. Comme il est très proche de l’homme, il ne supporte pas la solitude et éprouve le besoin de participer à la vie de la maison, à côté de son maître. Aussi, le chat Angora turc est bavard, pour proposer une gamme variée de miaulements, exprimant avec art ses différentes humeurs si son miaulement est habituellement doux et expressif. Il veut être manipulé avec douceur et déteste être forcé. Il s’adapte aisément avec ses semblables et aux autres animaux, avec qui il aimera jouer. Réputé être un chat très équilibré, il est souvent appelé chat/chien, car il sait partager la vie d’une famille et toutes les activités inhérentes à celle-ci.

La santé, l’entretien et les soins du chat Angora turc

À la différence des autres chats à poil long, le chat Angora turc ne réclame pas de soin particulier. Son entretien est très facile, car il n’a que très peu de sous-poil, au contraire des autres races à poil mi-long. Ainsi, un brossage hebdomadaire est largement suffisant en hiver si ledit brossage doit se faire tous les 15 jours en été. Pendant la mue du chat Angora turc, il est fortement conseillé d’effectuer ce brossage de manière quotidienne. De toute évidence, comme l’Angora turc est un chat robuste, il n’a pas de problème de santé spécifique. C’est un chat sexuellement assez précoce, car il a une maturité sexuelle vers 8 à 10 mois. Plus d’informations sur le sujet sur le site http://www.angora-turc.org.